Gustavo Petro é eleito presidente da Colômbia

O senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro (foto: Juan BARRETO / AFP )

O senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro venceu neste domingo (19) o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia e se tornou o primeiro presidente de esquerda do país, segundo apuração dos votos informada pela autoridade eleitoral.Petro venceu o pleito com 50,51% dos votos contra 47,22% do milionário independente Rodolfo Hernández, com 98,2% dos votos apurados.

"Hoje é dia de festa para o povo. Que comemore a primeira vitória popular. Que tantos sofrimentos sejam amortizados na alegria que hoje inunda o coração da Pátria", escreveu o novo presidente no Twitter.