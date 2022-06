Cerca de 20 civis são mortos em diferentes ataques no Mali

Homens armados mataram pelo menos 20 civis em várias localidades ao norte da cidade malinesa de Gao, no sábado - disseram um policial e uma autoridade local neste domingo (19) à AFP.



"Terroristas criminosos assassinaram pelo menos 20 civis no sábado em várias aldeias da localidade de Anchawadj", a algumas dezenas de quilômetros ao norte de Gao, relatou uma autoridade da polícia regional, por telefone e sob anonimato.



Já uma outra autoridade local confirmou a morte de 24 civis e atribuiu a autoria do ataque a jihadistas.



A região de Gao tem sido cenário de violência desde que o conflito começou em 2012, quando os grupos rebeldes armados se insurgiram contra Bamaco. Em 2015, assinaram um acordo de paz com o Mali, que continua sendo difícil de aplicar.



Desde 2012, o Mali também é palco de cenários de grupos jihadistas vinculados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, assim como de ataques realizados por milícias de autodefesa e pelos chamados bandidos.



A violência se estendeu para o centro e depois aos vizinhos Burkina Faso e Níger.



Milhares de civis e soldados morreram e centenas de milhares foram deslocados, apesar da mobilização de forças da ONU, da França e de vários países da África.