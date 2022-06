Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

Militares israelenses mataram um trabalhador palestino, neste domingo (19), perto da barreira de separação na Cisjordânia ocupada - anunciou o Ministério palestino da Saúde.



A vítima foi identificada pelo ministério como Nabil Ghanem, de 53 anos, um trabalhador originário da cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia.



De acordo com a agência oficial de notícias Wafa, Nabil Ghanem era um dos milhares de trabalhadores palestinos da Cisjordânia que afluem para Israel todos os dias, onde recebem salários mais altos - em especial nos setores de construção civil e agricultura.



Embora haja trabalhadores que atravessam legalmente a fronteira, com uma permissão de trabalho oficial em Israel, outros cruzam ilegalmente para o outro lado.



"Hoje (domingo), soldados detectaram um suspeito que sabotava a barreira de segurança de Judeia e Samaria (como Israel chama a Cisjordânia), perto da cidade de Qalqilia", disse o Exército israelense à AFP.



"O suspeito estava tentando atravessar ilegalmente o território israelense. Os soldados tentaram detê-lo, abrindo fogo com balas reais. O suspeito foi alcançado", acrescentou.



Este incidente ocorre após a morte, na sexta-feira (17), de três palestinos armados, entre eles um comandante local do movimento islâmico Hamas, em confrontos com o Exército israelense no setor de Jenin, no norte da Cisjordânia.