Mais de 100 migrantes são resgatados no mar Egeu

Mais de 100 migrantes foram resgatados no Mar Egeu neste domingo (19), e quatro deles estão desaparecidos - informou a Guarda Costeira grega.



"Uma grande operação de resgate de imigrantes está em curso desde sábado à noite, ao sul da ilha de Delos. Até agora, 108 imigrantes foram resgatados e, segundo eles, outros quatro estão desaparecidos", disse a Guarda Costeira em um comunicado.



Entre os migrantes resgatados, há 24 mulheres e 21 crianças. Três pessoas foram levadas para um centro de saúde de Mykonos.



Após receber um pedido de socorro, a polícia portuária enviou três barcos e um rebocador para ajudar os migrantes, em uma embarcação procedente da Turquia, relatou a Guarda Costeira à AFP.



Hoje de manhã, os migrantes foram levados para a ilha de Mykonos. Os trabalhos de busca continuam, segundo a mesma fonte.



Em um tuíte, o ministro grego das Migrações, Notis Mitarachi, pediu ao governo turco que faça mais para proteger as vidas humanas e erradicar as redes de tráfico de pessoas.