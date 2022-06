Uma pessoa terá que desembolsar US$ 19 milhões para almoçar com o bilionário americano Warren Buffet, após vencer o último leilão anual beneficente de uma ONG que ajuda pessoas sem teto em San Francisco.



Os lances foram abertos no domingo passado no valor de 25.000 dólares e se encerraram na noite de domingo aos 19 milhões de dólares, informou a companhia de comércio on-line eBay.



A identidade do doador será mantida em sigilo. Ele (ou ela) passará "uma tarde inesquecível" com Buffet e outros sete convidados no restaurante Smith & Wollensky Steakhouse de Nova York.



Na edição anterior deste evento, antes da pandemia, um empresário pagou US$ 4,6 milhões para almoçar com Buffet.



EBAY