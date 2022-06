Biden cai de bicicleta, mas sai ileso: 'Estou bem'

Joe Biden caiu durante um passeio de bicicleta perto de sua casa de praia no estado de Delaware, nos Estados Unidos (foto: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos EUA, Joe Biden, levou um tombo enquanto andava de bicicleta perto de sua casa de praia no estado de Delaware na manhã de sábado, mas saiu ileso.



Um vídeo de um relatório da Casa Branca mostrou o presidente de 79 anos se levantando imediatamente após sua queda. Ele então diz: "Eu estou bem."













Ele estava andando de bicicleta com a primeira-dama Jill Biden em um parque estadual perto de sua casa de praia em Rehoboth Beach, Delaware, e parou para conversar com os espectadores quando caiu.

O presidente disse a uma pequena multidão de simpatizantes e repórteres que havia perdido o equilíbrio ao tentar tirar um pé do pedal.





O resultado: "uma confusão louca do Serviço Secreto e da imprensa", disse um relatório da Casa Branca, acrescentando que não houve arranhões ou hematomas visíveis na queda.





"Nenhuma atenção médica é necessária", disse um funcionário da Casa Branca. "O presidente está ansioso para passar o resto do dia com sua família."





Como o presidente mais velho dos EUA, a saúde de Biden é objeto de atenção constante, principalmente à medida que aumentam as especulações sobre se ele buscará um segundo mandato em 2024.









Em novembro de 2020, logo após sua eleição, mas antes de assumir o cargo, Biden quebrou um pé enquanto brincava com seus pastores alemães de estimação.

Mas um ano depois, em novembro de 2021, seu médico deu a Biden um atestado de saúde, descrevendo-o como “saudável” e “vigoroso”.





Atendendo a algumas perguntas de repórteres no sábado, Biden disse que estava "no processo de decidir" sobre o alívio de algumas tarifas da era Trump sobre produtos chineses, a fim de amenizar as pressões inflacionária.