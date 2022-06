A Polícia Federal (PF) do Brasil confirmou, neste sábado (18), que os restos mortais encontrados em uma área remota da Amazônia brasileira correspondem ao indigenista Bruno Pereira e que sua morte e a do jornalista britânico Dom Phillips foram por "arma de fogo, com munição típica de caça".



Em um comunicado, a PF afirmou que "os restos mortais de Bruno Pereira fazem parte do material" que está sendo analisado. A nota informa, ainda, que a morte de Phillips - cujos restos mortais foram identificados na noite de sexta-feira - foi causada por um disparo no peito, enquanto Pereira levou três tiros, um deles na cabeça.