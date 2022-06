Terceiro suspeito por assassinatos na Amazônia se entrega à polícia

Um terceiro suspeito de participar do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia se entregou na manhã deste sábado (18) - anunciou a Polícia Federal (PF).



Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", "que se encontrava foragido, se entregou na delegacia de Atalaia do Norte", no oeste do Amazonas, e "será interrogado", informou em nota a polícia, que divulgou uma foto do detido, um homem de baixa estatura, com boné e camiseta vermelha.



Em declarações ao portal de notícias G1, o delegado Alex Perez Timóteo afirmou que, segundo as provas e os testemunhos coletados, 'Pelado da Dinha' "estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio ocorrido".



Esta terceira prisão ocorre horas depois de a PF ter anunciado a identificação dos restos mortais de Phillips, de 57 anos, entre o "material" encontrado no local onde o primeiro detido, o pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como 'Pelado', confessou tê-lo enterrado, junto ao corpo de Pereira, de 41 anos.



As conclusões sobre se os outros restos humanos encontrados correspondem a Pereira ainda não foram reveladas. Segundo a imprensa local, a PF busca um quarto suspeito, uma informação não confirmada oficialmente.



Phillips e Pereira estavam na Amazônia pesquisando para um livro sobre a preservação ambiental.



Foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando navegavam rumo a Atalaia do Norte. Dali boa parte dos militares começaram a se retirar na sexta-feira, muitos deles fortemente armados, enviados ao local para os trabalhos de buscas, constataram jornalistas da AFP.



A cidade fica no Vale do Javari, que abriga a segunda maior terra indígena do país, perto da fronteira com o Peru, e conhecida por sua periculosidade. Ali atuam narcotraficantes, pescadores e garimpeiros ilegais.



A Polícia informou na sexta-feira que suas investigações indicam que quadrilhas de criminosos que atuam na região não têm relação com o duplo homicídio, mas a União dos Povos do Vale do Javari (Univaja), cujos membros participaram ativamente das buscas, afirmaram em nota que "um grupo organizado planejou minimamente os detalhes deste crime".



O desaparecimento e a morte de Phillips e Pereira gerou uma onda de solidariedade internacional e reacendeu as críticas contra o governo de Jair Bolsonaro, acusado de estimular as invasões de terras indígenas e sacrificar a preservação da Amazônia para sua exploração econômica.