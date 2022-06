Zelensky visita cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que raramente viaja para fora da capital do país, Kiev, desde o início da invasão russa, fez neste sábado (18) sua primeira visita à cidade de Mikolaiv, no sul da Ucrânia.



Um vídeo divulgado pela Presidência ucraniana mostra Zelenky inspecionando um edifício residencial bastante danificado. No prédio, há um grande buraco, através do qual é possível ver o interior dos apartamentos.



O presidente também participou de uma reunião com autoridades locais, no que parece ser um porão, onde entregou-lhes prêmios por sua bravura.



Segundo o gabinete presidencial, "falaram sobre o estado da economia, a retoma do abastecimento de água e a situação da agricultura".



Esse deslocamento acontece um dia depois de um ataque russo que deixou dois mortos e 20 feridos nesta cidade portuária e industrial, onde vivia cerca de meio milhão de habitantes antes da guerra.



A localidade é alvo de ataques russos, por estar na rota para Odessa, principal porto da Ucrânia, 130 km a sudoeste.