Reino Unido: decisão da UE sobre Ruanda é 'escandalosa' e 'opaca'

A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) de bloquear a expulsão para o Ruanda de imigrantes que chegam ao Reino Unido em condição ilegal é "totalmente escandalosa" e foi tomada de forma "opaca" - afirmou a ministra britânica do Interior, Priti Patel, neste sábado (18).



Na noite de terça-feira, o governo britânico deixou preparado um voo fretado, ao custo de centenas de milhares de dólares, para transferir para Ruanda os primeiros migrantes e demandantes de asilo afetados por sua nova e controversa política contra chegadas clandestinas.



Mas o TEDH, jurisdição do Conselho da Europa com sede em Estrasburgo (França) que supervisiona o cumprimento da Convenção Europeia de Direitos Humanos, opôs-se à medida, determinando que a Justiça britânica deve, antes, examinar detalhadamente a legalidade do plano.



"É preciso ver os motivos para esta decisão", disse Patel ao jornal "The Telegraph" neste sábado. "Como e por que tomaram essa decisão? Houve razões políticas? Acho que sim, totalmente", afirmou.



"A forma opaca como este tribunal trabalha é totalmente escandalosa", completou.



O bloqueio do avião com destino a Ruanda ocorreu depois que vários recursos individuais foram apresentados a esta corte.



Apesar das críticas, o governo britânico expressou sua determinação de prosseguir com este projeto de deportação.