Furacão Blas se degrada para tormenta tropical perto do México

O furacão Blas se degradou para tempestade tropical na sexta-feira (17), perto da costa do Pacífico mexicano - informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), acrescentando que a previsão ainda é de chuvas em algumas partes do país.



O NHC disse que Blas está localizado a 590 km da parte sul da Península de Baja California, no noroeste do país. A tempestade tem ventos máximos de 110 e se desloca a 11



De acordo com o Serviço Meteorológico Mexicano, o Blas continuará causando chuvas nos estados de Nayarit e Michoacán, ambos com costa no Pacífico.



Blas é o segundo furacão da temporada de 2022 no Pacífico mexicano, após a passagem de Agatha, que atingiu o estado de Oaxaca, no sul, deixando nove mortos e quatro desaparecidos.