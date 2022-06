A Polícia Federal (PF) anunciou nesta sexta-feira (17) que foram identificados os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips, que desapareceu em 5 de junho na Amazônia na companhia do indigenista brasileiro Bruno Pereira.



O exame pericial foi realizado no "material" encontrado em uma área remota da floresta amazônica, onde um dos suspeitos por seu assassinato disse ter enterrado Phillips, juntamente com Pereira.



"A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense", informou a PF em um comunicado.



A polícia acrescentou que trabalha para estabelecer a "completa identificação" do material encontrado na região, onde também se acredita que esteja enterrado o corpo de Pereira, um respeitado indigenista.



Os restos mortais de Phillips, de 57 anos, e colaborador do jornal The Guardian, estavam em uma área apontada pelo pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como 'Pelado', que confessou na terça-feira ter enterrado os corpos na floresta, perto da cidade de Atalaia do Norte.



No dia seguinte, 'Pelado', um dos dois suspeitos detidos pelo crime, levou as autoridades até o local onde os enterrou.



A polícia encontrou ali os restos humanos e os levou de avião para Brasília na quinta-feira, onde continuavam em análise nesta sexta "para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos", acrescentou a autoridade.



Phillips e Pereira, de 41 anos, estavam na Amazônia como parte da preparação de um livro do jornalista sobre a preservação ambiental na região.



Eles foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando viajavam de barco rumo a Atalaia do Norte, no Vale do Javari, uma região conhecida por sua periculosidade e pela presença de atividades ilícitas, como o narcotráfico e a pesca e o garimpo ilegais.