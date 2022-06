HBO desenvolve um 'spin-off'' de 'Game of Thornes' sobre Jon Snow

Uma sequência de "Jon Snow" focada em Jon Snow, um dos personagens favoritos dos fãs, está em desenvolvimento na HBO, segundo relatórios comerciais de Hollywood.



Kit Harington, que deu vida ao guerreiro Snow, visto pela última vez banido de Westeros no final da série, voltará para "Game of Thrones" se os planos do spin-off avançarem, afirmaram o Hollywood Reporter e a Variety, citando fontes anônimas.



A HBO se recusou a comentar sobre essas afirmações e os representantes de Harington não responderam até o momento a um pedido de comentários da AFP.



Se o programa receber luz verde, será o mais recente de um universo televisivo em rápida expansão basado nas obras de fantasia de George RR Martin.



Três séries live-action com prelúdios da história original já estão em andamento, entre elas "House of the Dragon", que será lançada em agosto, assim como três séries animadas.



Mas a eventual série de Jon Snow seria a primeira ambientada depois dos acontecimentos de "Game of Thrones", que terminou sua trajetória de sucesso com uma temporada final profundamente controversa, em 2019.



Enquanto vários personagens principais morreram, Snow, que foi revelado ser Aegon Targaryen, um potencial herdeiro do Trono de Ferro, deixou Westeros e se dirigiu para o norte gelado e selvagem. Seu personagem já havia ressuscitado depois de ser traído, temporadas antes.



A notícia do possível spin-off polarizou os fãs. Alguns ficaram encantados com a ideia de ver mais do personagem que roubou a cena em "Thrones" e outros questionaram a lógica de voltar ao final decepcionante do programa original.



Durantes seus oito anos no ar, a partir de 2011, "Game of Thrones" foi um fenômeno global, conquistando um recorde de 59 prêmios Emmy com sua trama sobre famílias em guerra, dragões, violência medieval e sexo.



Martin assinou um contrato de cinco anos com a HBO em 2021, com um valor de "cerca de oito cifras" em dólares, para desenvolver programas dentro e fora do universo de "Game of Thornes".



