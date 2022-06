Onda de calor toma conta da França e da Espanha

Uma onda de calor atingiu vários países europeus nesta sexta-feira (17), entre eles a Espanha, onde incêndios florestais forçaram centenas de pessoas a deixar suas casas, após uma semana de temperaturas elevadas.



As temperaturas também subiram na França e devem alcançar 40ºC no sábado, enquanto o Reino Unido registrou o dia mais quente do ano.



O fenômeno está de acordo com os alertas dos cientistas de que as ondas de calor serão mais intensas e chegarão mais cedo do que o normal, um resultado das mudanças climáticas.



Na Espanha, os incêndios florestais queimaram até 7.000 hectares na Sierra de Culebra (nordeste), forçando a evacuação de mais de 200 pessoas, disseram as autoridades regionais de Castilla y León.



Além disso, mais de 3.000 pessoas foram evacuadas do parque de diversões Puy du Fou, na região de Castilla la Mancha (centro), devido a um forte incêndio florestal nas proximidades.



No total, "2.500 visitantes, 700 funcionários, as 200 aves, os 55 cavalos e os outros animais foram evacuados e nenhum sofreu qualquer dano", disse a administração do parque em comunicado.



Os bombeiros também combateram incêndios em outras regiões, incluindo florestas na Catalunha, onde as condições climáticas complicaram os esforços das equipes.



As temperaturas chegaram a 35°C na maior parte do país e devem alcançar 40°C no sábado. Atingiu os 43ºC no início da semana, uma temperatura incomum para esta época do ano.



"Estamos diante de temperaturas que não são mais uma anedota", disse o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma conferência mundial em Madri por ocasião do Dia Mundial de Combate à Seca.



- "Hidratem-se" -



Mais de dois terços dos departamentos franceses também estavam no nível de alerta de calor mais alto ou segundo mais alto e, em grande parte do sudoeste, os termômetros excederão 40°C.



"Fiquem atentos! Hidratem-se, permaneçam em lugares frescos", tuitou a primeira-ministra Elizabeth Borne, cujo governo lançou uma edição especial sobre ondas de calor.



Matthieu Sorel, climatologista da Météo-France, explicou que "é a onda de calor mais prematura registrada na França". Os departamentos com nível de alerta "vermelho" pediram que os alunos ficassem em casa.



A onda de calor se espalhou do norte da África para a Espanha e a França, mas também afeta a Itália e até o Reino Unido.



Várias cidades do norte da Itália anunciaram o racionamento de água e a região da Lombardia pode declarar estado de emergência, pois uma seca recorde ameaça as colheitas.



Pelo terceiro dia consecutivo, o Reino Unido registou o seu dia mais quente do ano, com temperaturas superiores a 30ºC.



Especialistas alertam que as altas temperaturas se devem a tendências preocupantes das mudanças climáticas.



"Como consequência das mudanças climáticas, as ondas de calor começam antes", disse Clare Nullis, porta-voz da Organização Meteorológica Mundial em Genebra.



"Infelizmente, o que estamos vendo hoje é uma antecipação do futuro" se as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera continuarem aumentando e empurrando o aquecimento global para dois graus acima dos níveis pré-industriais, acrescentou.



O aquecimento global provoca secas e acelera a desertificação em muitas regiões do planeta, declarou o secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), Ibrahim Thiaw, na conferência de Madri.



"Não há lugar na Terra para se esconder (...) Nenhum país, rico ou pobre, está protegido" do problema, disse.