Faleceu, aos 91 anos, o ator francês Jean-Louis Trintignant

Lenda do cinema e do teatro francês, o ator Jean-Louis Trintignant morreu nesta sexta-feira aos 91 anos, anunciou sua esposa, Mariane Hoepfner Trintignant, à AFP em um comunicado transmitido por seu agente.



O ator de "E Deus Criou a Mulher" e "Z" faleceu "serenamente, de velhice, esta manhã em casa, cercado por seus entes queridos", disse sua esposa.



Ele sofria de câncer há vários anos.



Tímido e discreto, forjou uma longa carreira com mais de 160 papéis, entre cinema e teatro.



Sua entrada na história do cinema foi com "Um homem e uma mulher" de Claude Lelouch, Palma de Ouro em Cannes em 1966.



Apenas três anos depois, ganhou o prêmio de melhor atuação masculina com "Z" de Costa Gavras, uma denúncia contra a ditadura dos coronéis gregos que rapidamente repercutiria na América Latina.



Trintignant perdeu duas filhas, uma, Pauline, ainda bebê e a outra, Marie, em 2003. A jovem, com quem dividiu os palcos, foi espancada até a morte por seu companheiro, o cantor de rock francês Bertrand Cantat. Uma tragédia que o acompanhou em sua velhice.