O prestigioso laboratório científico europeu CERN anunciou nesta sexta-feira (17) que encerrará os acordos de cooperação com a Rússia e Belarus quando expirarem em 2024 devido à guerra na Ucrânia.



O conselho da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN) decidiu "encerrar os acordos de cooperação internacional com a Federação da Rússia e a República de Belarus em sua data de expiração, em 2024".



O organismo garante que está disposto a tomar novas decisões a esse respeito "dependendo dos eventos na Ucrânia", de acordo com um comunicado da organização com sede em Genebra, que abriga o maior acelerador de partículas do mundo.