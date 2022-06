Museu dono do vestido de Marilyn Monroe diz que Kim Kardashian não o danificou

Kim Kardashian não danificou o vestido de Marilyn Monroe, que ela usou no Met Gala em Nova York, disse nesta quinta-feira (16) o museu ao qual pertence a peça, depois de queixas dos fãs sobre suas condições.



Kardashian chamou atenção no mês passado quando apareceu no evento vestindo a roupa que a atriz usou quando cantou para o então presidente John F. Kennedy em seu aniversário em 1962.



Mas um colecionador de memorabilia de Monroe reclamou esta semana que o vestido havia sido rasgado e publicou o que ele disse serem fotos de antes e depois do uso por Kardashian, que mostram pequenos rasgos no tecido e vários cristais faltando ou pendurados.



O museu Ripley's Believe It or Not!, com sede em Los Angeles, rejeitou as alegações do colecionador, dizendo que a estrela dos reality shows não havia danificado o vestido.



"O uso de Kim Kardashian do vestido do 'Happy Birthday' foi muito questionado, mas o fato é que ela de forma nenhuma danificou a peça no curto espaço de tempo em que o usou no Met Gala", afirmou o museu em seu site.



Depois que Kardashian o utilizou, "o vestido estava nas mesmas condições" de antes, garantiu Amanda Joiner, vice-presidente de publicação e licenciamento do Ripley, que inspecionou a peça naquele dia.



O museu comprou o vestido em um leilão em 2016 por 4,8 milhões de dólares.



Um relatório sobre seu estado escrito em 2017 diz: "várias costuras estão puxadas e desgastadas. Isso não é surpreendente, dada a delicadeza do material". Naquela época, já havia "vincos nas costas pelo uso dos ganchos para fechá-lo", disse o site do museu.



Kardashian, que seguiu uma dieta rigorosa para poder usar o mítico vestido, não reagiu à polêmica em suas redes sociais.