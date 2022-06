Espião russo que se passava por brasileiro é deportado da Holanda

Nesta quinta-feira (16/6) o serviço secreto da Holanda revelou nesta quinta-feira (16/6) que deportou um homem russo tentando se passar por brasileiro. Sergey Vladimirovich Cherkasov teria falsificado a identidade para tentar entrar no Tribunal Penal Internacional. O caso ocorreu em abril deste ano, mas só foi revelado hoje pelas autoridades .

De acordo com os holandeses, o espião de 36 anos fazia parte do Departamento Central de Inteligência da Rússia, conhecido como GRU. O suposto brasileiro se passava por Viktor Muller Ferreira há mais de dez anos e tentou se candidatar para uma vaga de estágio no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, o que o deixaria mais próximo de acessar supostos documentos sobre os crimes de guerra russos.