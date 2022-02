Conhecido jornalista francês da década de 1960 era um espião tcheco

Um conhecido jornalista francês, que trabalhou para o jornal semanal satírico Le Canard Enchaine nas décadas de 1950 e 1960, também foi um agente da inteligência da Tchecoslováquia no auge da Guerra Fria, informou a mídia nesta terça-feira (15).



Segundo a revista L'Obs, Jean Clementin esteve entre 1957 e 1969 a mando do StB, um dos serviços secretos mais temidos do bloco soviético.



Clementin, que ainda está vivo e tem 98 anos, não quis comentar quando contatado pela publicação semanal, disse a revista. Os possíveis crimes já prescreveram.



"Obviamente não estávamos cientes disso, estamos chocados", disse Nicolas Brimo, atual diretor do Le Canard Enchaine, uma publicação que muitas vezes zomba da elite política da França, mas também publica revelações.



"Se houver algo mais a acrescentar, faremos em nosso próprio jornal", apontou.



Em sua investigação, L'Obs citou um arquivo do StB descoberto pelo historiador tcheco Jan Koura, vice-reitor da Universidade Charles em Praga.



Conhecido pelo codinome "Pipa", Clementin enviou, durante seus anos em atividade, cerca de 300 notas e teve 270 reuniões com funcionários tchecos na França e no exterior.



Clementin, que se aposentou do jornalismo em 1989, também participou de três operações de "desinformação", publicando artigos idealizado pelo StB.