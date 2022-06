Manifestantes bloqueiam Quito apesar de apelo ao diálogo

Indígenas bloquearam o acesso a Quito nesta quinta-feira (16), no quarto dia de protestos contra o governo, que não têm solução por falta de acordo para estabelecer as bases de um diálogo com o Executivo.



As manifestações, dos quais participam outros setores, se espalharam por dois dos principais mercados que abastecem a capital, com três milhões de habitantes, sem grandes incidentes.



Ao sul, onde se concentram pequenos grupos de manifestantes, troncos e pneus fumegantes, além de pedras, impediam a passagem de veículos na rodovia.



"Viemos reivindicar nossos direitos porque nos pagam preços baixos pelos produtos que tiramos do campo", disse à AFP Nelson Jami, um agricultor da comunidade de Salamalag, na província andina de Cotopaxi.



Um caminhão que transportava manifestantes capotou na região, deixando 12 feridos, segundo os bombeiros. O veículo exibia uma placa que dizia "Presentes à greve! Fora Lasso!"



Os protestos sem previsão de término, que começaram na segunda-feira, foram convocados pela poderosa e opositora Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que pede ao presidente conservador Guillermo Lasso que reduza para 1,50 dólares o preço do galão de diesel de 3,78 litros e para 2,10 dólares a gasolina de 85 octanas.



Entre maio de 2020 e outubro de 2021, o diesel quase dobrou de valor, passando de 1 para 1,90 dólares, e a gasolina extra subiu 46%, passando de 1,75 para 2,55.



Após três dias de manifestações, às quais se juntaram estudantes e transportadores, ainda não há luz no fim do túnel, apesar de Lasso ter afirmado na quarta-feira que tem "as portas abertas ao diálogo, mas" não vai "ceder a grupos violentos que procuram impor suas regras".



O líder dos protestos e da Conaie, Leônidas Iza, disse por sua vez que o governo não oferece garantias para conversar.



Em 15 das 24 províncias do país foram registrados bloqueios de estradas, segundo o Serviço Integrado de Segurança ECU911.



Desde que Lasso assumiu o poder, em maio de 2021, a Conaie realizou várias rodadas de negociações "malsucedidas" com o Executivo.



O presidente tem um encontro marcado para hoje com transportadoras, que na quarta-feira também bloquearam o acesso sul a Quito exigindo um aumento no custo dos fretes.



De acordo com o movimento indígena, 14 pessoas ficaram feridas durante as manifestações. Já a polícia informou oito agentes feridos e outros 11 mais um promotor detidos temporariamente por manifestantes, além de 29 pessoas presas.