Vídeo de stripper brasileiro interrompe audiência da Suprema Corte peruana

Vídeo de stripper brasileiro interrompe audiência sobre corrupção no governo peruano (foto: Reprodução/Twitter)

Um momento inusitado durante uma audiência virtual nessa quarta-feira (15/6) sobre corrupção no governo peruano de Pedro Castillo viralizou nas redes sociais. Enquanto o caso estava sendo discutido, o vídeo do stripper brasileiro Ricardo Milos interrompeu a sessão com o procurador Samuel Rojas que apontava os motivos pelos quais o presidente deveria ser investigado.