Inteligência holandesa impediu espião russo com identidade brasileira de acessar o TPI

Os serviços de inteligência da Holanda informaram nesta quinta-feira (16) que impediram em abril um espião russo de acessar o Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, e investigar supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia.



"O AIVD (os serviços de inteligência holandeses) impediu que um agente de inteligência russo acessasse o Tribunal Penal Internacional (TPI)", disse a agência em comunicado.



De acordo com o AIVD, trata-se de um indivíduo identificado como Sergei Vladimirovich Cherkasov, 36, que trabalha para a inteligência militar russa GRU. O homem usou uma identidade brasileira para viajar ao Brasil e à Holanda, disseram os serviços secretos holandeses.



"O AIVD considera uma ameaça à segurança nacional e alertou o serviço holandês de imigração e naturalização em um relatório oficial", acrescentaram.



"Por esses motivos, o agente de inteligência foi impedido de entrar na Holanda em abril" e foi "expulso para o Brasil no primeiro voo", continuou o AIVD, especificando que o TPI foi informado do caso.



O TPI está atualmente investigando supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do tribunal, mas Kiev aceitou a jurisdição do Tribunal e está trabalhando com a Promotoria na investigação de possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em território ucraniano.