Um dos dois detidos pelo desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro na Amazônia admitiu ter enterrado seus corpos na floresta, informou nesta quarta-feira (15) a Polícia Federal.



O suspeito Amarildo da Costa de Oliveira "narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos", um lugar de muito difícil acesso mata adentro, disse Eduardo Alexandre Fontes, delegado superintendente da Polícia Federal do Amazonas.