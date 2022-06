Histórias jornalísticas de todo o mundo sobre crise climática são premiadas por ONG

O derretimento das geleiras na Groenlândia, as sucessivas ondas de calor na Califórnia ou o perigo do aumento do nível do mar nas cidades costeiras, estas são algumas das histórias que a ONG Covering Climate Now reconheceu na entrega de seus prêmios para diferentes trabalhos jornalísticos que abordaram a crise da mudança climática.



O júri, composto por 58 jornalistas de todo o mundo, louvou a forma na qual os ganhadores descreveram a urgência da crise climática, posicionando os holofotes em "numerosas soluções" para a crise, fazendo pressão sobre os atores políticos e a população para agir.



Entre os trabalhos premiados estão um curto documentário da HBO Max sobre a jornada de dois jovens irmãos provenientes de uma família de fazendeiros estabelecida há seis gerações em Iowa, uma região do meio oeste americano, onde a exploração agrícola sofre ciclos de inundações e secas incessantes.



O vídeo de 30 minutos mostra como "uma pequena história se torna grande, importante", sobre uma família feliz de trabalhar na agricultura, mas que reconhece que, pouco a pouco, a mudança climática torna o seu modo de vida insustentável.



Justin Worland, da revista Time, foi indicado como Jornalista do Ano, e a Agência France-Presse (AFP) foi reconhecida por um projeto audiovisual "de caráter mundial" sobre os efeitos do aumento do nível do mar nas cidades costeiras e seu impacto nas populações mais pobres no mundo.



Entre outros laureados estão a emissora Al Jazeera por sua reportagem sobre Saint-Louis, no Senegal, um sítio reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade afetado pelo aumento do nível do mar; a televisão pública americana PBS por sua cobertura da COP26, na Escócia; e uma série de podcast do jornal britânico The Guardian sobre as nações insulares do Pacífico.



"A melhoria da cobertura de imprensa é uma solução essencial para o clima, um catalisador que torna mais prováveis os avanços em todos os componentes do problema, da política à economia, da mudança do modo de vida à mudança de sistema", explicou Mark Hertsgaard, diretor-geral da Covering Climate Now.



Para a segunda edição desses prêmios, os 23 premiados foram selecionados entre 900 candidatos de 65 países.