O Banco Central elevou nesta quarta-feira a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, a 13,25%, nível mais alto desde janeiro de 2017, moderando o ritmo da escalada com a qual tenta frear a inflação persistente.



A alta da Selic, anunciada após uma reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), é a 11ª seguida desde março de 2021, quando a taxa se encontrava na mínima histórica de 2%.



A magnitude do aumento coincidiu com a expectativa do mercado.