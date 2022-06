Petróleo se recupera após Fed elevar taxas básicas de juros

Os preços do petróleo, particularmente do West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuaram logo após o anúncio de uma forte alta das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), que fortaleceu o dólar.



Cotado em dólares, o petróleo cru encarece para investidores em outras divisas se o dólar ganhar força.



Assim, o barril de WTI para entrega em julho recuou 3,04% a 115,31 dólares em Nova York. Enquanto isso, o Brent do Mar do Norte para entrega em agosto limitou suas perdas a 2,19%, fechando a 118,51 dólares.



"O mercado vendeu maciçamente após a notícia" das taxas, comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, em alusão ao aumento 0,75 ponto de percentual das taxas básicas do Fed nesta quarta-feira.



"Um aumento desta magnitude é favorável ao dólar", explicou, "e obviamente as matérias-primas, que são cotadas em dólares, caíram".



Para Craig Erlam, da Oanda, os preços já estavam mal orientados pela tomada de benefícios depois de uma longa sequência de altas impulsionadas por novos confinamentos contra a covid na China.



O mercado também tomou nota dos dados de reservas de petróleo cru nos Estados Unidos.



Embora as reservas comerciais aumentaram ao contrário do esperado pelo mercado, que previa uma contração destes estoques, os estoques totais de petróleo bruto, que incluem as reservas estratégicas, caíram 5,8 milhões de barris.