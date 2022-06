Wall Street sobe após aumento dos juros

Wall Street recebeu com alívio a notícia sobre a magnitude do aumento das taxas de juros decidido pelo Federal Reserve nesta quarta-feira, após dias de especulações, que fizeram o mercado cair.



O índice Dow Jones ganhou 1%, fechando a 30.668,53 pontos, e o S&P; 500 subiu 1,46%, a 3.789,99 unidades. O Nasdaq avançou 2,50%, a 11.099,15 pontos.



"O Fed destacou a seriedade de sua missão, com sua primeira alta de 0,75 ponto desde 1994, agindo rapidamente diante da previsão de escalada da inflação", resumiu Chris Low, economista-chefe da corporação financeira FHN Financial. "Nesta ocasião, pela primeira vez em anos, o Fed tenta reverter a tendência da inflação, que está bem acima da meta", de 2% ao ano, acrescentou o analista.



Para Peter Cardillo, da Spartan Capital, "o Fed falou com firmeza e o mercado gostou. Mesmo se o mercado de baixa continuar por um tempo, respondeu de forma favorável e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram após a forte alta do começo da semana", destacou.



Dow