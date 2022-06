Inundações recorde em Yellowstone causam o fechamento de parte do parque durante o verão

O Parque Nacional de Yellowstone, um dos mais famosos dos Estados Unidos, permanecia totalmente fechado nesta quarta-feira (15) devido às inundações que destruíram estradas, e não é esperado que a parte norte do parque volte a abrir até o final da temporada de verão, alertaram as autoridades.



Todas as entradas deste parque de 9.000 km², localizado em grande parte no estado de Wyoming e em menor escala em Montana e Idaho (noroeste), foram afetadas por esse fechamento, causado pelas cheias dos rios após o degelo rápido e as chuvas torrenciais que atingiram a região.



Segundo estimativas do canal CNN, as chuvas registradas em três dias de junho representam o equivalente a dois ou três meses de chuva durante condições normais.



O Serviço de Parques Nacionais publicou imagens impactantes de trechos de estradas que foram destruídos pelas inundações.



O monitoramento aéreo da região revelou "danos significativos em vários trechos" que ligam diferentes locais ao norte do parque. "Muitas seções de estrada nesta área desapareceram completamente e sua reconstrução exigirá muito tempo e esforço", disse a agência em seu último relatório.



"É provável que as áreas do norte de Yellowstone não voltem a abrir nesta temporada", alertou.



"Não vai ser uma reconstrução fácil", disse Cam Sholly, funcionário do parque Yellowstone, sobre os 8 quilômetros de estrada mais afetados pelas enchentes.



A "parte sul do parque parece ter sido menos afetada" pelo mau tempo, mas terá que permanecer fechada por mais alguns dias para avaliação do estado da infraestrutura, disse o parque.



Os funcionários do Parque Yellowstone, que recebeu mais de 4,8 milhões de visitantes no ano passado, estudarão as condições para a reabertura parcial do sul do parque, que provavelmente abrirá com capacidade limitada.



Várias cidades de Montana, ao longo do extremo norte do parque, também sofreram com as inundações e tiveram pontes e estradas destruídas.



O governador de Montana, Greg Gianforte, declarou no Twitter que decretou estado de desastre natural, na terça-feira, para "ajudar as comunidades afetadas a se recuperar o mais rápido possível".