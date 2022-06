Chefe da ONU pede que mulheres participem nos processos de paz

Ucrânia, Mali, Mianmar, Sudão... As mulheres devem participar dos processos de paz para acabar com conflitos como os causados por homens no poder, pediu nesta quarta-feira (15) o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



"A participação das mulheres nas atividades de mediação e tomada de decisão é essencial para a resolução de conflitos", disse Guterres, em sessão organizada pela chefe da diplomacia da Albânia, Olta Xhaçka, país que preside este mês o Conselho de Segurança.



O chefe da ONU considera "indispensáveis" suas "análises para compreender a dinâmica dos conflitos e desenvolver estratégias eficazes de prevenção e intervenção".



"Os fatos mostram cada vez mais claramente que a proteção dos direitos das mulheres, em particular o seu direito à igualdade de participação em todos os níveis, é essencial para consolidar e manter a paz", sublinhou, depois de recordar que "em todos estes conflitos, temos homens no poder e as mulheres excluídas".



Um exemplo é o Afeganistão, onde "quase 20 milhões de mulheres e meninas foram reduzidas ao silêncio e apagadas" da esfera pública.



Ou Mianmar, onde "as mulheres não podem falar abertamente e não têm chance de participar da política", lamentou.



Outro caso flagrante é o da Ucrânia, onde a invasão russa levou milhões de mulheres e crianças a fugir de seu país, "expondo-as a altos riscos de tráfico e exploração de todos os tipos".



No Mali, os golpes de Estado e a ameaça extremista são "cada vez maiores" e isso empobreceu as mulheres e as marginalizou dos processos de tomada de decisão.