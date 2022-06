Tempestade Blas se torna furacão de categoria 1 perto da costa do México

A tempestade tropical Blas se tornou um furacão de categoria 1 perto da costa do Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).



O NHC indicou que Blas está a 485 km do porto de Manzanillo, no estado mexicano de Colima (oeste), e que tem ventos máximos sustentados de 120



Desloca-se a 7 em direção às águas do Oceano Pacífico no noroeste, tendência que se manterá nos próximos dias, detalhou o NHC.



O instituto acrescentou que espera um fortalecimento do furacão nas próximas 24 horas, seguido de um enfraquecimento até o final da semana.



Mais cedo, o serviço meteorológico mexicano disse que estão previstas fortes chuvas nos estados de Guerrero (sul) e Michoacán (oeste).



"A população dos estados mencionados deve ficar atenta aos alertas do serviço meteorológico e respeitar as indicações das autoridades estaduais, municipais e da Proteção Civil", disse em comunicado.



Blas é o segundo furacão da temporada 2022 no Pacífico mexicano após a passagem do Agatha, que atingiu o estado de Oaxaca, no sul, deixando nove mortos e quatro desaparecidos.



Todos os anos, o México sofre com ciclones tropicais nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.



Em outubro de 1997, o furacão Paulina atingiu a costa do Pacífico mexicano como furacão 4, deixando mais de 200 mortos, sendo os estados de Oaxaca e Guerrero os mais afetados.