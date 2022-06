O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, pediu nesta quarta-feira aos países ocidentais que mantenham o compromisso com a Ucrânia e enviem as armas que Kiev solicita com veemência para resistir à invasão russa.



"Temos que intensificar nosso compromisso comum com a autodefesa da Ucrânia e devemos nos esforçar ainda mais para garantir que a Ucrânia possa defender a si mesma, seus cidadãos e seu território", disse Austin em uma reunião em Bruxelas com quase 50 países que apoiam a Ucrânia.