Rússia afirma que destruiu depósito de armas entregues pela Otan no oeste da Ucrânia

O exército russo afirmou nesta quarta-feira que destruiu um depósito de armas fornecidas por países da Otan no oeste da Ucrânia.



O ministério russo da Defesa anunciou em um comunicado que "mísseis de cruzeiro Kalibr de alta precisão destruíram, perto da localidade de Zolochiv, na região de Lviv, um depósito de armas estrangeiras fornecidas à Ucrânia por países da Otan, incluindo obuses M777 de 155 mm".



Maxim Kozytski, governador da região de Lviv (oeste), afirmou em uma mensagem no Telegram que a defesa antiaérea ucraniana derrubou um míssil russo sobre a cidade na terça-feira e que seis pessoas ficaram levemente feridas na queda do armamento.



Ao contrário do leste e do sul da Ucrânia, cenários de combates entre russos e ucranianos há três meses e meio, o oeste é alvo de ataques ataques esporádicos das tropas da Rússia, que têm como alvos as instalações militares que recebem armamento ocidental.



O governo dos Estados Unidos entregou nas últimas semanas à Ucrânia várias baterias de obuses M777, peças de artilharia de última geração utilizadas até recentemente pelo exército americano no Afeganistão.



O presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo aos ocidentais para que enviem "mais rápido (...) mais armas e equipamento militar" porque "os russos têm 10, 100 vezes mais".



"Só recebemos 10% das armas que a Ucrânia precisa, sem as quais não poderemos vencer esta guerra", lamentou a vice-ministra da Defesa do país, Anna Maliar.