França anuncia detenção de líder do grupo Estado Islâmico no Mali

Soldados franceses capturaram um importante líder jihadista em uma área de fronteira no Mali, na fase final de sua retirada do país africano, anunciou o Estado-Maior francês.



"Na madrugada de 11 para 12 de junho de 2022, uma operação da força Barkhane (...) permitiu capturar Oumeya Ould Albakaye, um alto dirigente do Estado Islâmico do Grande Saara (EIGS)", afirmou o Estado-Maior.



O extremista já foi "considerado um possível sucessor do ex-emir" Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, que os franceses neutralizaram em agosto de 2021, explicou uma fonte das forças de segurança.



"Ele organizou vários ataques contra bases militares no Mali, incluindo Gao", disse a mesma fonte. Além disso, ele é considerado responsável por um grande número de atrocidades executadas contra civis.



A França conclui sua retirada militar do Mali após nove anos de mobilização, pressionada pela junta militar no poder desde agosto de 2020 em um contexto de relações tensas entre Paris e Bamako.



A França e seus aliados acusam a junta do Mali de recorrer aos polêmicos mercenários da empresa russa Wagner, que as autoridades do país africano apresentam, no entanto, como instrutores russos.