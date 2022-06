Gravadora do BTS afirma que grupo coreano seguirá trabalhando junto

A gravadora do grupo pop coreano BTS afirmou nesta quarta-feira (15) que os integrantes da banda continuarão trabalhando juntos, apesar da pausa anunciada na véspera.



Os sete músicos do grupo de K-pop anunciaram de maneira surpreendente uma "pausa". Eles se declararam "esgotados" com a pressão do sucesso e da fama, ao mesmo tempo que destacaram o desejo de mais espaço para suas carreiras solo.



A notícia, revelada durante o evento anual do grupo chamado FESTA, transmitido por streaming, provocou a queda expressiva das ações da gravadora HYBE, que tentou relativizar o anúncio.



"Eles farão projetos individuais e com o grupo simultaneamente", disse à AFP um representante da gravadora, que registrou queda de 27% de suas ações na Bolsa de Seul nesta quarta-feira.



A empresa, que aumentou os lucros durante a pandemia apesar do menor número de shows, perdeu 60% de seu valor desde o início do ano e caminha para sua menor cotação desde que entrou na Bolsa em outubro de 2020.



"Agora estamos dando uma pausa", afirmou Suga, de 29 anos, no vídeo postado no canal oficial do grupo no YouTube durante um jantar transmitido ao vivo, organizado a cada ano para celebrar o aniversário do grupo.



"Não é como se estivéssemos nos separando, estamos apenas vivendo separados por um tempo", acrescentou.



O grupo "deve passar um tempo separado para aprender a ser um de novo", disse J-Hope, 28. "Espero que não vejam isto como algo negativo", implorou o artista a seus fãs.



O BTS é o primeiro grupo sul-coreano a conquistar o topo da lista de sucessos da Billboard nos Estados Unidos, um marco que alcançaram com "Dynamite", a primeira música da banda sul-coreana cantada inteiramente em inglês.



A notícia foi anunciada poucos dias após o grupo lançar a coletânea "Proof", que inclui um novo single, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)".