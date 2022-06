BCE anuncia reunião excepcional nesta quarta-feira

O Banco Central Europeu (BCE) terá uma reunião excepcional nesta quarta-feira (15), uma semana depois de anunciar uma política monetária mais rígida para combater a inflação, acompanhada por um aumento da margem dos custos de endividamento entre os Estados da zona do euro.



"O Conselho de Governo celebrará uma reunião ad hoc na quarta-feira para discutir as condições atuais do mercado", disse uma porta-voz do BCE à AFP.



A porta-voz não anunciou a agenda da reunião surpresa, que deve acontecer em Frankfurt.



Na semana passada, o BCE anunciou que iniciará em julho um ciclo de alta das taxas de juros para combater a inflação e que, a partir de setembro, acontecerá uma nova série de alta das taxas de juros.



A importante mudança da política monetária é acompanhada pelo risco de fragmentação do mercado da dívida soberana na zona do euro, o que provocaria o endividamento dos Estados europeus a níveis muito diferentes, penalizando os países considerados mais frágeis.