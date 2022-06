Equipes de emergência resgatam menino preso em poço na Índia

As equipes de emergência conseguiram resgatar um menino surdo-mudo de 10 anos de um poço em um vilarejo na região central da Índia após quatro dias de trabalhos, em uma operação que terminou na terça-feira à noite.



O menino, chamado Rahul Sahu, caiu em um poço muito estreito de 24 metros de profundidade enquanto brincava atrás de sua casa no estado de Chhattisgarh, no centro da Índia, na sexta-feira.



"O menino foi resgatado são e salvo, graças às orações de todos e aos esforços incansáveis da equipe de emergência", afirmou no Twitter o ministro-chefe de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel.



A criança, que está debilitada, foi levada com urgência para um hospital no distrito vizinho, informou o governador da localidade, Jeetendra Shukla.



Para salvar o menino, os socorristas, apoiados pelos militares, cavaram um túnel próximo ao poço com escavadeiras e guindastes.



O tempo ruim, assim como a presença de cobras e escorpiões, atrasaram a operação, disseram as autoridades.



Os poços nas aldeias agrícolas indianas são locais frequentes de acidentes fatais envolvendo crianças pequenas.



Em 2019, no estado de Punjab, no norte, um menino de dois anos morreu em um poço após quatro dias de tentativas frustradas de salvá-lo.



No mesmo ano, um menino de um ano e meio foi resgatado no estado vizinho de Haryana, depois de passar dois dias em um poço.