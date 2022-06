EUA prorrogam isenção de sanções a pagamentos de energia à Rússia

Washington anunciou nesta terça-feira que continuará permitindo o pagamento de produtos energéticos à Rússia até 5 de dezembro, para dar tempo aos países europeus de se prepararem para o embargo quase total às importações de petróleo russo, em resposta à guerra na Ucrânia.



A isenção das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos, que isolaram a Rússia de grande parte do sistema financeiro mundial, deveria expirar em 24 de junho. A exceção "alinhará nossos regulamentos ao momento de implementação da proibição da União Europeia ao petróleo bruto" da Rússia, explicou à AFP um porta-voz do Tesouro.



"Esta licença irá proporcionar uma transição ordenada, para ajudar nossa ampla coalizão de parceiros a reduzir sua dependência da energia russa, assinalou a fonte.



A União Europeia, composta por 27 países, aprovou no fim de maio um sexto pacote de sanções, que irá interromper a maioria das importações de petróleo russo, mas excluiu o óleo bruto entregue via oleoduto, em um concessão à Hungria. Os Estados Unidos já haviam proibido o petróleo russo, mas os países europeus são muito mais dependentes dessas importações.



A energia é uma fonte de receita importante para o governo de Vladimir Putin. As nações ocidentais tentam isolar Moscou e impedir sua capacidade de dar prosseguimento à guerra.