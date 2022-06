Secretário-geral da Otan diz que Ucrânia precisa de 'mais armas pesadas'

Os países ocidentais deveriam enviar mais armamento pesado à Ucrânia em sua luta contra o avanço da Rússia no leste do país, declarou nesta terça-feira (14) o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



"Sim, a Ucrânia deveria ter mais armas pesadas", disse Stoltenberg durante coletiva de imprensa em Haia, após reunião com líderes de sete aliados europeus da Otan antes de uma reunião de cúpula da Aliança Atlântica.



Stoltenberg disse que a Otan já estava "intensificando" as entregas e fará reuniões em Bruxelas na quarta-feira para coordenar mais apoio, incluindo armamento pesado.



"Porque dependem absolutamente disso para poder fazer frente à brutal invasão russa", disse Stoltenberg.



A Ucrânia tem pedido reiteradamente ao Ocidente armamento pesado e criticado alguns líderes europeus por não entregarem as armas que, segundo Kiev, precisa para fazer as forças russas recuarem.



O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, receberam Stoltenberg e líderes de Polônia, Romênia, Letônia, Portugal e Bélgica antes da cúpula da Otan, que será celebrada em Madri no fim de junho.