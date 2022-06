Maduro inicia visita surpresa ao Catar

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou na segunda-feira ao Catar para uma visita surpresa, informou a imprensa deste país rico em hidrocarbonetos, que em certas ocasiões apoiou a combalida economia do país sul-americano.



Maduro foi recebido no aeroporto internacional de Doha pelo ministro catari de Relações Exteriores, o sultão bin Saad Al Muraikhi, segundo imagens exibidas pela Qatar News Agency, mídia oficial do emirado.



Fontes diplomáticas informaram que Maduro, em viagem pelo Oriente Médio, permanecerá dois dias no Catar.



No sábado, o presidente venezuelano assinou em Teerã um acordo de cooperação por 20 anos com o Irã. Seu périplo o levou também a Argélia, Turquia e Kuwait.



O Irã é um dos principais aliados da Venezuela, juntamente com Rússia, China, Cuba e Turquia. E, assim como a República Bolivariana, a República Islâmica é alvo de sanções por parte dos Estados Unidos.



O Catar, ao contrário, é um importante aliado de Washington.



Mas segundo Maduro, em 2014 os bancos cataris concederam empréstimos para evitar uma derrocada econômica do país sul-americano, extremamente dependente de suas exportações de petróleo.