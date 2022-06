Grupo de pop coreano BTS anuncia pausa

O grupo de pop coreano BTS anunciou nesta terça-feira (14) que vai fazer uma "pausa" por tempo indeterminado para que seus membros possam focar em suas carreiras solo.



Os sete membros do grupo de K-pop, que gera bilhões de dólares para a economia sul-coreana, fizeram o anúncio durante seu evento anual chamado FESTA, transmitido por streaming.



RM, um dos membros, de 27 anos, disse que depois dos últimos singles do BTS, indicados ao Grammy, os membros do grupo estão "esgotados".



"O problema com o K-pop e todo o sistema de ídolos é que não te dão tempo para amadurecer (...). Você tem que continuar produzindo música e continuar fazendo alguma coisa", explicou, afirmando que precisa de "algum tempo sozinho".



Jimin, de 26 anos, disse por sua vez que todos "estamos começando a pensar qual tipo de artista queremos ser cada um, para sermos lembrados por nossos fãs."



"Acho que é por isso que estamos passando por um momento difícil agora, estamos tentando encontrar nossa identidade e esse é um processo exaustivo e longo", acrescentou.



No final do evento, vários membros começaram a chorar enquanto agradeciam seus fãs, conhecidos como ARMYs.