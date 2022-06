Alemanha anuncia pacote de resgate de ex-filial da Gazprom

A Alemanha resgatará a Gazprom Germania com um empréstimo de até 10 bilhões de euros (10,4 bilhões de dólares), depois de assumir o controle da ex-subsidiária da russa Gazprom para garantir seu fornecimento de gás, disseram fontes do governo em Berlim nesta terça-feira (14).



A operação visa "evitar a falência da Gazprom (...) por meio de um empréstimo", disse o governo. O pacote, de 9 bilhões a 10 bilhões de euros, virá do banco público KfW, disse uma fonte do governo à AFP.



"A Gazprom Germania é uma empresa chave para o fornecimento de gás na Alemanha" porque "opera infraestruturas energéticas essenciais", alegou o governo.



A Gazprom, que era a única acionista de sua subsidiária alemã, anunciou no início de abril que estava retirando todos os seus ativos da empresa, no auge das tensões entre a Rússia e os países ocidentais devido à guerra na Ucrânia.



Berlim decidiu então assumir o controle da empresa, para evitar que ela caísse em mãos hostis ou fosse liquidada, colocando em risco a segurança energética do país.