Opositor Alexei Navalny é transferido na Rússia para outra colônia penitenciária

O opositor russo preso Alexei Navalny foi transferido para uma nova colônia prisional de "regime severo" - anunciaram pessoas que lhe são próximas nesta terça-feira (14), que não sabem onde ele está e temem por sua vida.



"Disseram em Pokrov (sua antiga colônia penitenciária) que Navalny não está mais detido lá, que foi transferido para uma colônia de regime severo", disse Olga Mikhailova, uma das advogadas da oposição, à agência Tass, de 46 anos.



"Está relacionado ao fato de que o veredicto de seu novo caso entrou em vigor", acrescentou.



No final de maio, a Justiça russa confirmou a pena de nove anos de prisão de Navalny pelo desvio de fundos doados para organizações de combate à corrupção. Ele rejeita as acusações, considerando-as politicamente motivadas.



Principal opositor do Kremlin hoje, o advogado e ativista anticorrupção já cumpre uma pena por "fraude" em um caso que remonta a 2014.



Até agora, ele era mantido preso em uma colônia de Pokrov, a 100 km de Moscou, considerada uma das mais duras do país.



"Enquanto não soubermos onde Alexei está, ele continuará a ser confrontado com um sistema que já tentou matá-lo. Por isso, nossa principal tarefa é localizá-lo o mais rápido possível", comentou sua porta-voz, Kira Iarmych, no Telegram.



A porta-voz denunciou que nem o opositor, nem seus advogados, nem sua família foram informados desta transferência.