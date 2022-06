Reino Unido não pediu ajuda no caso de britânicos condenados à morte, diz Moscou

As autoridades do Reino Unido não pediram à Rússia para intervir a favor dos dois britânicos condenados à morte pelos separatistas pró-Rússia na Ucrânia e que lutavam com tropas em Kiev - anunciou o Kremlin nesta terça-feira (14).



As autoridades britânicas "não se dirigiram" à Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantindo que a parte russa "estaria disposta a ouvir", embora Londres também vá ter de se dirigir às autoridades separatistas responsáveis pela condenação.



"Será preciso se dirigir às autoridades do país, cujo tribunal pronunciou a condenação, e não é a Rússia", frisou Peskov.



Os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Brahim Saadun foram condenados à morte na semana passada, acusados pelas autoridades separatistas de Donetsk (leste da Ucrânia) de agirem como mercenários.



A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, classificou o veredicto de "simulacro de julgamento, sem legitimidade", enquanto o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar "consternado" com a sentença.