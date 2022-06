Escritor israelense Avraham Yehoshua morre aos 85 anos

O escritor Avraham Yehoshua, figura importante da esquerda israelense contrária à ocupação, faleceu aos 85 anos, anunciou nesta terça-feira o Hospital Ichilov de Tel Aviv.



Yehoshua nasceu em Jerusalém em dezembro de 1936, filho de pais de origem grega e marroquina. Ele publicou os primeiros contos em 1963 e desde então seus romances e peças de teatro foram traduzidos do hebraico para mais de 30 idiomas.



Em 1995, ele recebeu o prêmio de Israel das Letras, o maior reconhecimento cultural do país, e o Médicis na França.



"Foi o maior autor de Israel", afirmou Nitza Ben-Dov, professora de Literatura da Universidade de Haifa.



"Ele passou de histórias surreais e oníricas, desconectadas do tempo e do espaço, para obras enraizadas na cultura israelense e no presente", disse à AFP. Suas obras posteriores foram influenciadas pela Psicologia, em parte por sua esposa psicanalista, segundo Ben-Dov.



Yehoshua é autor de romances como "O amante", "Viagem ao fim do milênio" e O túnel".



Defensor dos direitos dos palestinos, Yehoshua foi membro da B'Tselem, organização israelense de direitos humanos que rejeita a ocupação israelense.



A organização prestou homenagem a um homem que "dedicou seu tempo e energia à igualdade, à paz e aos direitos humanos para todos".



O presidente israelense, Isaac Herzog, também prestou homenagem.



A obra do escritor "foi inspirada por nossa pátria e tesouros culturais de nosso povo, retratando-nos com uma imagem bela, fiel, de compaixão e às vezes dolorosa de nós mesmos", afirmou em um comunicado.



"Evocou em nós um mosaico de sentimentos profundos", acrescentou.