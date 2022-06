Alemanha e Suíça prendem supostos membros e simpatizantes do EI

Quatro supostos membros e simpatizantes do grupo Estado Islâmico (EI) foram detidos na Suíça e na Alemanha em uma operação conjunta - informaram promotores de ambos os países nesta terça-feira (14).



Na Suíça, três pessoas foram presas na segunda-feira (13) nos cantões de Zurique, St. Gallen e Lucerna, anunciou a Procuradoria Federal da Suíça em um comunicado, acrescentando que as autoridades também realizaram sete buscas.



As pessoas detidas são suspeitas de "participação ou apoio à organização terrorista proibida Estado Islâmico", acrescentaram as as autoridades.



Na Alemanha, um homem foi detido em Römerberg (oeste), de acordo com o Ministério Público Federal alemão.



O suspeito, Aleem N., é "fortemente suspeito de preparar um grave ato de violência que ameaça a segurança do Estado e de pertencer a um grupo terrorista no exterior", disse a Procuradoria em um comunicado.



O homem é suspeito de ter viajado para a Síria em setembro de 2020 antes de, "no mais tardar a partir de abril de 2021, unir-se ao EI, estando na Alemanha, mediante amplas atividades de propaganda para a organização".



"Sua tarefa consistia, principalmente, em traduzir textos oficiais, vídeos, ou mensagens de áudio do EI, do árabe para o alemão, e transmiti-los em vários canais do serviço de mensagens Telegram na área de língua alemã", detalha a promotoria.



Aleem N. comparecerá perante um juiz federal nesta terça-feira.