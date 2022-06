Vinte contêineres com metais preciosos e eletrodomésticos roubados no México

Vinte contêineres, alguns com ouro e prata e aparelhos eletrodomésticos, foram roubados de um depósito particular no porto mexicano de Manzanillo (oeste), no que seria o maior assalto do tipo no país, informaram as autoridades locais na segunda-feira.



O roubo aconteceu em 5 de junho e o grupo criminoso usou guindastes e outros veículos pesados de oito a dez horas para movimentar os contêineres, disse à imprensa Gustavo Adrián Joya, porta-voz da Secretaria de Segurança do estado de Colima (oeste), onde fica Manzanillo.



"Vários contêineres foram abertos e, no entanto, as mercadorias ficaram no local. Eles foram muito seletivos no tipo de mercadoria que roubaram: metais preciosos e acessórios, como aparelhos de ar condicionado", acrescentou Adrián.



Os guardas de segurança do local, uma área de uma empresa privada em que não há intervenção das autoridades da Alfândega, foram dominados pelos assaltantes, que portavam armas pesadas.



"É inédito, não havia ocorrido uma situação desta natureza, já havia acontecido o roubo esporádico de algum contêiner mas não a quantidade que aconteceu nesta ocasião", acrescentou Joya.



Horacio Duarte Olivares, secretário da Alfândega nacional, disse que a área onde aconteceu o roubo não está sob responsabilidade da Marinha, que atua na segurança dos portos.



"Não é um espaço público (...) vamos esperar as investigações", declarou.



O MP de Colima iniciou uma investigação, mas se recusou a revelar detalhes sobre a quantidade roubada, que segundo a imprensa local pode alcançar toneladas de produtos.