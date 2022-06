Congresso dos EUA aprova lei para fazer frente a exorbitantes custos de envio

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira (13) uma lei para impedir que as companhias de transporte marítimo subam demais seus preços enquanto a inflação rompe novos recordes.



O texto, que passou por unanimidade no Senado em março, foi votado com uma ampla maioria na Câmara dos Representantes, com 369 votos a favor e 42 contra.



"Essa lei ajudará a reduzir os custos para as famílias e garantir um tratamento justo para as empresas americanas", comemorou o presidente Joe Biden em um comunicado.



"Hoje, o Congresso democrata dá um novo passo em sua luta para aliviar o peso dos custos crescentes para as famílias e as pequenas empresas americanas", declarou, por sua vez, a presidente democrata da Câmara, Nancy Pelosi.



A lei busca melhorar a regulamentação dos transportes marítimos, ao permitir que um órgão especializado investigue suas práticas comerciais, entre outras medidas.



"A inflação é a maior fonte de frustração nos Estados Unidos agora mesmo, e as filas de espera em nossos portos são um dos principais fatores de alta dos preços que abordamos com essa lei", explicou Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado.



O combate à inflação pode pesar sobre a economia americana, levando inclusive a temores de uma recessão.



