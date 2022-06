O petróleo subiu nesta segunda-feira, apesar da alta do dólar, que torna o barril mais caro para os investidores em outras moedas, e das quedas nas bolsas de valores, onde investidores temem uma recessão.



O barril do Brent para entrega em agosto subiu 0,21%, a US$ 122,27, e o do WTI para julho, 0,21%, a 120,93 dólares.



"Controlar a inflação por quase qualquer meio é a tarefa mais importante dos responsáveis pela política fiscal e monetária", ressaltou Tamas Varga, analista da PVM Energy. "Isso será feito em detrimento do crescimento, o que atingirá, inevitavelmente, a demanda de petróleo bruto", concluiu.