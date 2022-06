Wall Street fecha em forte queda

Wall Street fechou em forte queda nesta segunda-feira, temerosa de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros acima do esperado diante da inflação persistente, quando a perspectiva é de desaceleração do crescimento econômico.



O Dow Jones caiu 2,79%, a 30.517,06 pontos; o Nasdaq, 4,68%, a 10.809,22; e o S&P; 500, 3,87%, a 3.749,91 unidades.



O S&P; 500, considerado o índice mais representativo do mercado, entrou em território de "bear market", o que significa que perdeu mais de 20% em relação à máxima histórica anterior, alcançada em janeiro (-22% no fechamento de hoje).



"Esperamos que o Fed surpreenda os mercados elevando em 0,75 ponto percentual sua taxa em junho para reforçar sua credibilidade e retomar influência sobre a pressão inflacionária", destacaram em nota analistas do Barclays sobre os resultados da reunião desta semana do Fed.



A perspectiva de alta dos juros também afetou o mercado de obrigações, que observou uma fuga de investidores. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano para 10 anos atingiram 3,38% pela primeira vez em 11 anos.