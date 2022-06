Separatistas anunciam quatro mortos em bombardeio em Donetsk

Os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia anunciaram nesta segunda-feira que quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um bombardeio "em massa" das forças de Kiev contra a cidade de Donetsk, sua capital autoproclamada.



"Quatro pessoas morreram, entre elas uma criança, e 22 civis ficaram feridos nos bombardeios" das forças ucranianas em Donetsk, disseram autoridades separatistas, segundo as quais a cidade foi submetida hoje a um "bombardeio maciço" por forças de Kiev, "de potência, intensidade e duração sem precedentes" desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, no fim de fevereiro.



Donetsk é a "capital" da autoproclamada República Popular de Donetsk, uma das duas entidades separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia cuja independência não é reconhecida pela comunidade internacional. A cidade fica perto da linha de frente entre os separatistas e as forças ucranianas.